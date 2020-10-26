يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
"الخليج 365" من بيروت: رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، على منتقدي تكريم الممثل الفرنسي جيرارد دي بارديو خلال مداخلة تلفزيونية مطالبا اياهم بالذهاب لمحاربة اسرائيل بدلاً من اطلاق الشعارات.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الممثل الفرنسي زار إسرائيل فقط، ولم يقل إنه معها ضد القضية الفلسطينية.
وذكر أن جميع الصحف الفرنسية كتبت أن مصر كرمت ممثلًا فرنسيًا، ووصفوها بالآمنة، مضيفًا: «اللي عايز يحارب ياخد البندقية وينزل على إسرائيل يحارب مش يقعد يعمل شعارات وإعلانات»، بحسب تعبيره.
وكرم مهرجان الجونة في دورته الرابعة، الممثل الفرنسي، جيرارد دي بارديو، احتفالًا بمسيرته الطويلة في عالم السينما، رغم الانتقادات الموجهة إليه، بسبب دعم «بارديو» لإسرائيل.
وكان عدد من المخرجين السينمائيين المصريين قد استنكروا تكريم الممثل الفرنسي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.
وقال المخرجون علي بدرخان، ومحمد فاضل، وعلي عبد الخالق، وحامد سعيد، وأحمد عاطف درة وأيمن مكرم، والمخرجة عرب لطفي في بيان إنهم تابعوا "ما جرى يوم الجمعة من إصرار القائمين على مهرجان الجونة السينمائي على تكريم الممثل الفرنسي المدعو جيرار دي بارديو الصهيوني العنصري المعادي لقيم السلام والتسامح والداعم لاحتلال الكيان الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين".
وأضافوا أن هذه الخطوة "ضربت عرض الحائط بالبيان الصادر عن الاتحاد العام للنقابات الفنية الذي طالب أعضاء النقابات الفنية الثلاث بالالتزام بقراره بعدم التواصل مع الكيان الصهيوني أو داعميه".
وطالب المخرجون رئيس اتحاد النقابات الفنية "باتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة تجاه أعضاء النقابات السينمائية والتمثيلية والموسيقية الذين خرقوا قرار الاتحاد عدم التعامل مع إسرائيل وداعميها".
كانت هذه تفاصيل خبر نجيب ساويرس يرد على منتقدي تكريم جيرارد دي بارديو في مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.