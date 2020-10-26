شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ضيف شرف مسلسل "إسعاف يونس" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محمد محمود كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز.

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وانضم مؤخرا الفنان محمد محمود إلى فريق عمل مسلسل "نجيب زاهى ذركش" الذى من المفترض أن يخوض به الفنان يحيى الفخرانى السباق الرمضانى المقبل، حيث يواصل السيناريست عبد الرحيم كمال كتابة سيناريو العمل الذى ينتمى إلى الدراما الاجتماعية وهو من إنتاج سينرجى وإخراج شادى الفخرانى، ويشارك في بطولته كل من الفنانة انوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم .

وأكد الفنان محمد محمود، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه لأول مرة يجتمع مع الفنان يحيى الفخرانى في عمل فنى ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجميع.