منة شلبي تُقبّل يد يسرا في مهرجان الجونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - التُقط فيديو يجمع ما بين النجمة الكبيرة يسرا، والفنانة منة شلبي، على السجادة الحمراء في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ولاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت منة شلبي في الفيديو وهي تُقبّل يد يسرا، بينما يظهر خجل الأخيرة وتحاول منع حدوث ذلك.

ومن بين التعليقات التي جاءت حول الفيديو: "حركة عادية جدا مع واحدة في سن مامتها وبتعملها على سبيل الهزار والتعبير عن الحب والتقدير، منة شلبي معروفة إنها على طبيعتها وتلقائية، ما فيها شيء يسرا من عمر أمها وهذا تقدير من واحدة بتحبها، تعتبرها قدوة لها في العمل، وهي ما سمحت لها تبوس احترام وخجل" وغيرها.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء يوم الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتستمر فعالياته حتى يوم 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.