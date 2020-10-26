محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نور في الصور بملابس أنيقة، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لنور ابنة عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.