بعد ظهورها بـ"كاش مايوه" في مهرجان الجونة.. من هي سارة حناشي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة التونسية سارة حناشي، الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في ثالث أيام فعاليات دورته الرابعة التي انطلقت مساء يوم الجمعة.

وظهرت سارة حناشي بإطلالة جريئة ومختلفة على "الريد كاربت" في العرض الأول لفيلم "200 متر" مرتدية فستان من قصير شفاف بتصميم يشبه "الكاش مايوه".

- من مواليد 30 أغسطس 1985، أي عمرها 35 عاما.

- أول أعمالها مسلسل "يوميات علولو" عام 2013، وقدّمت خلال العمل دور "ريم".

- حقق لها فيلم "طفل الشمس" عام 2014 نقلة في مشوارها الفني.

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- من أهم أفلامها "زيزو" عام 2016 وقدّمت خلاله دور "عائشة"، وفي نفس العام شاركت في فيلمي "خسوف" و"جسد غريب".

- وفي فيلم (بدون 2) قدّمت دور فتاة تدعى (عايدة) تغادر منزل عائلتها وتحاول الإجابة على العديد من الأسئلة الوجودية من خلال عيشها في الشارع، في سياق حول مشاكل الشباب والظواهر الاجتماعية التي ظهرت بعد الثورة التونسية.

- آخر أفلامها "قيرّة" عام 2019.

- آخر مسلسلاتها الجزء الخامس من "أولاد مفيدة" العام الجاري.

-يتجاوز عدد متابعيها عبر "إنستجرام" 216 ألف متابع.