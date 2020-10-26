أحمد حاتم ينشر صورة بصحبة لبلبة: "عصابة حمادة وتوتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد حاتم صورًا، من فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وذللك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومن بين الصور، صورة تجمعه بالفنانة لبلبة ، وعلق حاتم على الصور: "عصابة حمادة وتوتو، لبلبة".

فيلم "عصابة حمادة وتوتو" بطولة الزعيم عادل إمام، لبلبة، صلاح نظمي، تأليف أحمد صالح، إخراج محمد عبد العزيز.