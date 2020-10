شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق دريك ألبومه الغنائى الجديد Certified Lover Boy.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم دريك الذى احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 34 محبيه وعشاقه بنشره مقطع فيديو تشويقى مدته دقيقة واحدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" يكشف من خلاله الموعد الرسمى لإطلاق الألبوم، وكشف مقطع الفيديو الذى نشره دريك أن الألبوم من المقرر أن يتم إطلاقه فى يناير 2021 دون أن يعطى دريك المزيد من التفاصيل .

يذكر أن النجم العالمي دريك الذى بدأ مسيرته الفنية عام 2001 ، وقدم عددا من الأغنيات التى حققت نجاح كبير حول العالم، ومن أبرز هذه الأغنيات "laugh now cry later" و "hold on, we're going home " و "hotline bling" و "find your love" و "started from the bottom"، وغيرها. .