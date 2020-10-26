تراند اليوم : اتفرج.. حمو بيكا يوجه رسالة نارية للرئيس ماكرون

هاجم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحاته المسيئة ضد الإسلام.

وكتب بيكا عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك:” تصدق انت شبه الكلب بتاعي .ولا الكلب بتاعي انضف منك”.

#الا_رسول_الله

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وكان الرئيس الفرنسي، قد أعلن أن الدين الإسلامي “هو أصل الإرهاب” في أكثر من موقف صريح منه بمعادة الدين الإسلامي، بالإضافة لتكريمه المدرس الذي نشر الصور المسيئة للنبي “محمد”، بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى، ويعتبر الدين الإسلامي هو الديانة الثانية في فرنسا بعد الديانة المسيحية.