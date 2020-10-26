شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الأتربى زوجة محمود عبد المغنى في مسلسل "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة هدى الأتربى في أحداث مسلسل "شارع 9" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه منتصف ديسمبر المقبل، بدور زوجة الفنان محمود عبد المغنى وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة بعد ادمانها للمخدرات فتلجأ إلى بطلة العمل الفنانة رانيا يوسف، التي تعمل طبيبة في المسلسل لتقوم بعلاجها نفسياً.



هدى الأتربى

مسلسل "شارع 9 " من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة محمود عبد المغنى، رانيا يوسف، أحمد وفيق، نرمين الفقى، هدى الأتربى، صبا الرافعى، أحمد سلامة، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس .

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وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

والمسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل"بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك فى بطولته بوسى وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.