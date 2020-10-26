أيتن عامر ترقص مع زوجها على أنغام "هنعمل لغبطيطا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها، عدة مقاطع فيديو مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، خلال حضورهما حفل المطرب محمود العسيلي على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

ومن بين المقاطع التي نشرتها أيتن عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع تظهر فيه وترقص مع زوجها على أنغام مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش.

أغنية "هنعمل لغبطيطا" غناء حسن شاكوش وعمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وتصميم عبدالله باندا، وحققت حتى الآن نحو 66 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب" في 25 أغسطس الماضي.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.