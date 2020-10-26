فن ومشاهير

تراند اليوم : ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

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سعد عمر 0 تبليغ

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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار “الإنسان والحلم”، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس  (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز إطلالات نجمات الفن الجريئة والساخنة في اليوم الثالث لمهرجان الجونة..

شاهد الصور..

   

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

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ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

ثالث أيام مهرجان الجونة.. سباق القلع والمليطة عرض مستمر

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