تراند اليوم : وجعت قلوب المصريين .. جميلة عوض لازم تعيش

عرضت الحلقة الأولى من حكاية “لازم أعيش” إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا” اليوم ” الأحد “، والذي يناقش العديد من قضايا المرأة، وتطرح حكاية “لازم أعيش” مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وذلك لأول مرة في الدراما المصرية.

سلسلة الا انا قصص مستوحاة من احداث حقيقية، فكره الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية “لازم أعيش” من بطولة جميلة عوض، نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، وتم عرض 5 حكايات هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيرى عادل، و”ضى القمر” بطولة كندة علوش.