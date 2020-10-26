إبتسام تسكت تُهدي جمهورها “أنا وياه” وهذا ما حققه الكليب في يومين

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة المغربية الشابعة ابتسام تسكت اغنية جديدة بعنوان “أنا وياه” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رحال الأوزاني، توزيع عبد الصمد عكيف، فيما تولى إخراج الكليب المخرج عماد أزويات.

وأاطلت إبتسام في الكليب بعدة لوكات جميلة ضمن فكرة لطيفة ساهمت في تخطي العمل حاجز الـ 750 الف مشاهدة في يومين.

نذكر أن آخر أعمال “تسكت” فيلماً سينمائياً بعنوان “30 مليون” بطولة: ابتسام تسكت، كريمة غيث، ادريس مهدي. وهذا العمل التمثيلي ليس الاول لابتسام تسكت بل سبق ان شاركت في مسلسل مغربي بعنوان “سعيد وسحتوت” في رمضان 2018 وهو سلسلة كوميدية شاركت في بطولتها مع إدريس مهدي، من إخراج أحمد القصاص.