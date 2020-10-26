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شكرا لقرائتكم خبر عن مصور باباراتزي يتخفى في سيارته لرصد إطلالة جورج كلوني.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تعد مهنة المصور الصحفي من أصعب المهن على مستوي العالم، حيث يسعي دائماً لالتقاط أفضل الصور في لحظات، وفى هوليود تحديداً يعتبر مصور الباباراتزي للنجوم بمثابة الوصلة بين النجم والجمهور حيث يتعرفوا من خلاله على كافة تفاصيل يومه، مثلما ظهر مؤخراً مع أحد المصورين الذي مكث أمام مكان يجلس فيه جورج كلوني وتخفى في سيارة قبل الانقضاض لأخذ أكثر من صورة للنجم الشهير الذى يبلغ من العمر 59 عاماً.
جورج كلونى والمصور يفتح باب سيارته بعدما تخفى لالتقاط الصور لكلوني
حيث أكد موقع الديلي ميل أن كلوني الذى ظهر وحيداً في أحد الشوارع وملتزماً بالكمامة كوقاية من فيروس كورونا تميز باطلالة بسيطة كاجوال بعيداً عن الرسميات وكأنه لا يزال شاباً.
جورج كلوني والمصور ينقض من خلفه لالتقاط الصورة
من ناحية أخرى أكد كلونى خلال تصريحات صحفية أخيرة نشرها موقع ذا صن، أن الأمر لم يكن سهلاً إطلاقاً مؤكداً أنه تعرض لضربة كادت تقضى عليه قبل سنوات، تسببت فى إحجام المخرجين والمنتجين عنه والابتعاد عن خطوة التعاقد معه، وذلك حينما استرجع ذكرياته مع بطولته لفيلم "بات مان وروبن" الذى فشل فى إثبات نفسه مثل الأفلام التى سبقته فى سلسلة أفلام بات مان مع نجوم آخرين، وفشل على مستوى النقاد والإيرادات أيضاً، وبالتالي قرر المخرجين عدم العمل معه وأحجموا عن خطوة التعاقد معه حتي عمل فيما بعد نهاية التسعينات مع النجمة جينيفر لوبيز في فيلم Out Of Sight عام 1998، وأخرجه "ستيفن سودربيرج"، وحقق إيرادات كبيرة وانتمى لنوعية الجريمة والكوميدي.
وكان حقق فيلم Batman & Robin "باتمان وروبين"، 238 مليون دولار عالميا ومحليا فقط، وبلغت تكلفته 125 مليون دولار، وفقًا لـ Box Office Mojo.
وكان أعلن مهرجان لندن السينمائي BFI في دورته 64 أن النجم العالمي جورج كلوني سيناقش خلال فعاليات المهرجان تفاصيل حياته المهنية كما سيتحدث عن فيلمه الجديد The Midnight Sky" ، والذي ستطلقه Netflix في ديسمبر المقبل.
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