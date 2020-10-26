نخبة من النجوم يشاركون فى الليلة المحمدية تحت عنوان "فى صحبة الهادى الأمين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك في الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" التي يتولى إخراجها المخرج الكبير جمال عبد الحميد عدد ضخم من نجوم الفن والغناء منهم سهير المرشدي وأشرف عبد الغفور وسميرة عبد العزيز وسوسن بدر وأحمد ماهر وطارق دسوقي والبطولة الغنائية لمروة ناجي ومي فاروق وهدي عمار وطارق فؤاد ووائل الفشني، كما يشارك المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي مع كوكبة من المطربين.

في صحبة الهادي الأمين الليلة المحمدية " في صحبة الهادي الأمين " ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتورعادل عبده وستقدم علي مسرح البالون أوائل شهر نوفمبر ويشارك فيها أيضا فرقة الإنشاد الديني للبيت الفتي للفنون للشعبية والاستعراضية، والعرض سوف يستمر لمدة ثلاث ايام" وهو من تأليف مصطفي عياد والحان صلاح الشرنوبي ، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي وأغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب ويأتي ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال،

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