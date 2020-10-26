300 ألف حبة كريستال.. تفاصيل فستان ياسمين صبري في الجونة

الإثنين 26 أكتوبر 2020

كشف مصمم الأزياء جين بير، إن فستان الفنانة المصرية ياسمين صبري، الذي حضرت به فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، صمم خصيصا لها.



وقال "جين" في تصريحات لصحف محلية إن الفستان مستوحى من مجموعته الجديدة التي ستعرض في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وأوضح "جين" أن الفستان تم تصميمه خلال 200 ساعة ومصنوع من أفضل أنواع الأقمشة، ويحتوي على 300 ألف حبة سواروفسكي كريستال ياباني.

وكشف مصمم الأزياء إن الفستان ليس أزرق اللون فقط بل يتكون من 4 درجات أزرق ولون بنفسجي، لافتا أن الأضواء تغير لون الفستان لهذا السبب.

كانت ياسمين صبري لفتت الأنظار إليها خلال افتتاح مهرجان الجونة بفستان أزرق اللون (أوف شولدرز) مع حزام أسود رفيع، كما ارتدت "كوليه" من الألماس مرصع بأحجار كريمة زرقاء اللون.