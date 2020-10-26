كانييه ويست عن ترشحه للرئاسة الأمريكية: استدعاء إلهي لأكون قائد العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث مغني الراب كانييه ويست في لقاء جديد مؤخرًا، عن أسباب قرار ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية قبل الانسحاب والتراجع

وخلال لقاء امتد إلى 3 ساعات مع المذيع والممثل الكوميدي جو روجان، ذكر كانييه أن قرار ترشحه كان أمرًا إلهيًا.

وذكر كانييه: "أعتقد أن الله استدعاني لأكون قائد العالم الحر، ورغم أنني منشغل بصناعة الموسيقى وبدور مؤثر وشخصية عامة، إضافة إلى دوري كأب وزوج، إلا أنني وجدت أن الوقت مناسب لتنفيذ رؤيتي في كرسي الرئاسة".

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وأضاف: "لا أقصد بكلامي أن الرؤساء السابقين لا يمتلكون رؤية، لست هنا لأقلل من شأن ترامب أو بايدن، أنا هنا فقط لتفسير كيف كان ترشحي أمرًا إلهيًا".

وأوضح كانييه، أن معاناته مع فيروس كورونا كنت السبب في تأخر تقديمه ورق الترشح، إذ أصيب بالفيروس واضطر للمكوث في حجر منزلي طيلة هذه الفترة.



