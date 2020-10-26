"عروس فرانكنشتاين" تخطف "الأرملة السوداء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (بلاك ويدو)، انضمامها إلى طاقم فيلم Bride "عروس" على شبكة آبل.

ووفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، فيلم "عروس" مقتبس عن فيلم Bride of Frankenstein " عروس فرانكنشتاين "، وهو من إخراج الفائز بالأوسكار، سيباستيان ليليو.

ومن المتوقع أن يدور الفيلم حول امرأة تفر بحثًا عن ذاتها، وبينما تحاول مواجهة العالم، الذي ينبذها ويعاملها معاملة الوحوش، تجد هويتها في نهاية المطاف.

Advertisements

وقالت "جوهانسون": "آن أوان أن تهرب عروس فرانكنشتاين من الوحش صانعها وتجد بطولة منفردة".

وعبرت "جوهانسون" عن سعادتها بإعادة صنع الفيلم الكلاسيكي بلمحة عصرية وبطولة نسائية، تعكس التغيرات التي نعيشها حاليًا.