شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغنيات ألبوم إريانا جراند الجديد قبل إطلاقه فى 30 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إريانا جراند عن أغنيات ألبومها الغنائى الذى يحمل اسم "Positions" وهو ما زاد من حماس محبى وعشاقى النجمة الشهيرة حول العالم، وجعلهم فى حالة ترقب لإطلاق الالبوم الذى حدد له يوم 30 أكتوبر الجارى لأصدارة، ويضم الالبوم 14 أغنية.

shut up 34+35 motive (feat. Doja Cat) just like magic off the table (feat. The Weeknd) six thirty safety net (feat. Ty Dolla $ign) my hair nasty west side love language positions obvious pov



اسماء اغنيات الالبوم

أسماء أغنيات البوم إريانا جراند الجديد :

وكانت الصحف و المواقع قد تداولت خلال الساعات الماضية أن النجمة البالغة من العمر (27 عام) تعاونت فى هذا الالبوم مع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء، وهم المغنى العالمى THE WEEKND، كما تعاونت مع نجمة الراب دوجا كات Doja Cat التى أحدثت ضجة خلال الفترة الماضية على الساحة الفنية، كما تعاونت جراند فى هذا الألبوم أيضا مع مغنى الراب الأمريكى Ty Dolla $ign.

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يذكر أن إريانا جراند اطلقت مؤخرا كليب "positions" الذى يحمل نفس اسم الالبوم، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير"يوتيوب" وقد استطاع الكليب أن يحصد أكثر من 23 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من إطلاقه، كما حصد أكثر من 2.2 LIKES .

وظهرت إريانا جراند فى "positions" كأنها أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، فحسب موقع "جاست جيرد" أن أحداث الفيديو الكامل تدور فى البيت الأبيض، مع أريانا التى ظهرت وهى جلس فى المكتب البيضاوى، كما ظهرت وهى فى اجتماع مع مجلس وزرائها، ثم يسلط الكليب الضوء أنها تعيش حياتها الطبيعية كأى امرأة تتردد على المطبخ وتقوم بأعداد بعض الأطعمة، فى جناح غرفة النوم الرئاسية تظهر جراند وهى تغنى، وأخيرا تظهر وهى تستمتع بوقتها وتتزه مع كلابها.