شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يستعد لفيلم "Black Adam" بممارسة التمارين الرياضية فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، استعداده لفيلم "Black Adam" بممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم، الأحد، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين له خلال المران، مؤكدا أن التدريب يعد مصدر إلهام بالنسبة له، مضيفا :" ممتن للطحن".



ذا روك ينشر صورة عبر انستجرام

ويشارك داوين جونسون في فيلم " Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليرحب بها بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.

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الصخرة

ويقدم داوين جونسون شخصية "بلاك آدم"، من وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى الممتد، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN،و هو القائد النارى لـ JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.



ذا روك

وكان قد طرح النجم العالمى داوين جونسون، بوستر جديد لفيلمه القادم بعنوان Black Adam، والمقرر طرحه خلال الفترة القدامة بدور العرض السينمائى، والذى يجسد فيه شخصية بطل خارق فى عالم DC الشهير بالأبطال الخارقين.