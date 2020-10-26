شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mulan يرفع إيراداته على "ديزنى" بعد تحقيقه 66.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول شركة ديزني رفع ايرادات فيلمها الشهير مولان عبر منصتها الالكترونية بعد اختتام ايراداته في شباك التذاكر برصيد 66.8 مليون دولار، وتسعي الشركة لحصد عدد أكبر من المشاهدات والايرادات بالتسويق لفيلمها الشهير مولان عبر الاشتراكات التي تبلغ 29.99 دولار شهريًا.

وكانت منصة ديزنى طرحت فيلم الأكشن والإثارة Mulan حيث تهدف الشركة من تلك الخطوة إلى زيادة عدد المشتركين في المنصة، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من عشاق السينما لم يخوضوا تجربة مشاهدة الأفلام في السينما بسبب تخوفهم من فيروس كورونا المستجد.

الفيلم من بطولة دونى ين والتي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" "‪The Lost Bladesman"و و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

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بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسيكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت "‪Captain Marvel" ، وليندسي بير "‪Sierra Burgess Is a Loser" بكتابة الفيلم الجديد، انتاج من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز.