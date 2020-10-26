بالصور| مينا مسعود يعلن فوز الفلسطيني أمين نايفة بجائزة تحمل اسمه بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز المخرج الفلسطيني أمين نايفة بجائزة مؤسسة مينا مسعود الخيرية "EDA"، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، إذ تقدم المؤسسة جائزة ضمن فعاليات مهرجان الجونة بشكل سنوي.

وأعلن مينا عن الجائزة من خلال رسالة مصورة، قائلا أن الفائز هو مخرج فيلم "200 متر"، والذي عرض اليوم ضمن فعاليات المهرجان.

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وأعرب أمين عن سعادته بالجائزة وبالمشاركة في مهرجان الجونة، مؤكدا أن مشاعره مختلطة ولا يستطيع التعبير عنها.

وقالت منتجة الفيلم مي عودة، أن سعادتها كبيرة بمشاركة الفيلم، لكنها ناقصة بسبب غياب باقي فريق عمل الفيلم، الذين لم يتمكنوا من الحضور، وأكدت في كلمتها أن أمين من المواهب الشابة التي تستحق الدعم.

فيلم "200 متر" إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، وهو العمل الذي ينافس علي جوائز المسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان، ويحكي الفيلم قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، وتفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز بجائزة مينتور ارابيا لتمكين الشباب والأطفال.