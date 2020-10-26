جيسي عبدو وبسنت صيام بفستان قصير ونسرين طافش بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة :

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة خلال تواجدها بمهرجان الجونة، ونشرت الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من الصعب أن نفهم الإنسان الباحث عن السلام والهدوء وسط الزحام.. وسط الكم الكبير من الناس والفوضى.. يومكم سلام وجمال".

تارا عماد

الفنانة تارا عماد، ظهرت بإطلالة بيضاء خلال تواجدها بالجونة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من العرض الأول في مصر لفيلم أحمد مالك " the furnace" في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة ".

بسنت صيام

نشرت الفنانة الشابة بسنت صيام، أحدث إطلالة لها بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جيسي عبدو

ظهرت الفنانة والإعلامية جيسي عبدو، داخل غرفتها تجلس على السرير بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح العود وأطيابه لأهل الخير وأحبابه.. قديه حلوة مبخرتي الجديدة".

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حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جديدة، ارتدت خلالها كاب وملابس سوداء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

سارة نخلة

بإطلالة رقيقة وهادئة.. ظهرت الفنانة سارة نخلة، بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم، بملابس وردية حمراء، ونشرت الصورة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب، بملابس صيفية أمام حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :" استمتعوا جميعا بيوم الأحد".

بسمة

نشرت الفنانة بسمة، إطلالة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :" أتمنى لو كان لديا صور أوضح لهذا المظهر.. أحب لون وقطع هذه المجموعة".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أزرق أنيق.