أمينة خليل: "جالي كورونا والحمد لله عدت وقومت منها" (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الفنانة الشابة أمينة خليل، لأول مرة، أنها أُصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم تعافيها منه خلال الفترة الماضية.

وقالت أمينة، من على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، في تصريحات لبرنامج "theinsiderar" المذاع عبر فضائية "دبي": "أنا جالي كورونا، خلاص خلصتها الحمد لله وقومت منها، هي مش حاجة لطيفة خالص، ولكن هي الحمد لله بتعدي".

وعن سبب عدم حضور خطيبها عمر طه معها لمهرجان الجونة أو نشرها لصور معه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ قالت أمينة: "عشان دي حياتي الشخصية ومبحبش أخليها لكل الناس، أنا ممثلة ومتعودة يكون ليّا صور في كل حتة، لكن احتراما لعمر مش بنشر صور لينا مع بعض".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.