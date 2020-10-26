ياسمين صبري تخرج عن صمتها بعد تعرضها لانتقادات: "متركبوش تريند وخلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - حينما سُئلت الفنانة ياسمين صبري، أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، عن الأعمال التي تفضل تقديمها خلال الفترة المقبلة؛ قالت إنها تميل إلى نوعية الدراما التي تناقش قضايا المرأة وتمر بها السيدات يوميا وليس قضية بعينها، ولكن تعليقها عرضها للانتقادات من قِبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت ياسمين، مساء الأحد، الخروج عن صمتها، ونشرت عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة لتدوينة جاء فيها: "متركبوش تريند وخلاص، كان قصدها عن قصة المسلسل أو العمل أنه لدعم المرأة، فهي من الفنانات اللي شاركوا في حملة (إنتي الأهم) وحملة (ضد ختان الإناث)، وعندها أعمال كثيرة ومن الداعمين لقضايا المرأة دائما من خلال أكونت (تويتر) لو شوفتوا منشوراتها القديمة، فمتركبوش التريند وخلاص".

من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.‎

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.