شخص ما احدث اعمال الفنان محمد شاكر

اطلق الفنان محمد شاكر احدث اعماله الغنائية ،والتي حملت عنوان " شخص ما " وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله ومن الحان خالد عز ، فيما قام بعملية التوزيع الموسيقي اماديو ، وتولى ادارة الانتاج ماجد سليمان ، واشراف عام اياد النقيب ، وتعتبر الأغنية الجديدة من الاعمال الرومانسية الهادئة ، خصوصا وان الأغنية تم التحضير لها منذ فترة سبقت موعد زفافه ، ليتم اطلاقها في مناسبة مميزة ، وهي اهداء لزوجته كاترينا مراد، حيث قام الفنان محمد

شاكر بغنائها خلال الحفل ،وشارك محبيه وجمهوره بمقطع من الأغنية نشر على كل كافة مواقع التواصل الاجتماعي .

الأغنية التي حملت عنوان " شخص ما " جاء في مطلعها

صـحيَ إِحسـاس فِـيَّا كـنت ملَـجِّــــمَاه

حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه

فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتير

وَ أنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه

وكان الفنان محمد فضل شاكر ، احتفل بزفافه إلى مواطنته كاترينا مراد ،وأقيم حفل الزفاف في احد فنادق

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الدول الخليجية ، دون حضور افراد أسرته بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

ليجسد بصوته اجمل اللوحات الغنائية ،بهذا العمل الغنائي " شخص ما " وإضفاء مكانة جمالية خاصة بيوم زفافه ، أساسها الفرح والسعادة ، وبهذه المناسبة المميزة في حياة الفنان محمد شاكر ،ليتوج هذا العمل بهذه الكلمات التي جاءت في نهاية العمل وتقول كلماتها :

اللـــي بَــســـرَح لَــمَّا بَــبقَيَ مِـــكَـلِّــمَاه

اللــــي قـلبي لـإيـده رُحـت مِــسَــلِّــمَاه

واللـــي لــو تَـاه مِـنِّي حَتي بِين أُلـوف

بِـــــ الـبـرَاءَة اللي فــ سَلامُه مِـعَـلِّــمَاه

للاستماع للعمل " شخص ما " على القناة الرسمية للفنان محمد شاكر " اليوتيوب " وعلى كافة الإذاعات العربية والخليجية وكافة المنصات والمتاجر الإلكترونية .