اطلق الفنان محمد شاكر احدث اعماله الغنائية ،والتي حملت عنوان " شخص ما " وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله ومن الحان خالد عز ، فيما قام بعملية التوزيع الموسيقي اماديو ، وتولى ادارة الانتاج ماجد سليمان ، واشراف عام اياد النقيب ، وتعتبر الأغنية الجديدة من الاعمال الرومانسية الهادئة ، خصوصا وان الأغنية تم التحضير لها منذ فترة سبقت موعد زفافه ، ليتم اطلاقها في مناسبة مميزة ، وهي اهداء لزوجته كاترينا مراد، حيث قام الفنان محمدشاكر بغنائها خلال الحفل ،وشارك محبيه وجمهوره بمقطع من الأغنية نشر على كل كافة مواقع التواصل الاجتماعي .
الأغنية التي حملت عنوان " شخص ما " جاء في مطلعها
صـحيَ إِحسـاس فِـيَّا كـنت ملَـجِّــــمَاه
حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه
فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتير
وَ أنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه
وكان الفنان محمد فضل شاكر ، احتفل بزفافه إلى مواطنته كاترينا مراد ،وأقيم حفل الزفاف في احد فنادق
ليجسد بصوته اجمل اللوحات الغنائية ،بهذا العمل الغنائي " شخص ما " وإضفاء مكانة جمالية خاصة بيوم زفافه ، أساسها الفرح والسعادة ، وبهذه المناسبة المميزة في حياة الفنان محمد شاكر ،ليتوج هذا العمل بهذه الكلمات التي جاءت في نهاية العمل وتقول كلماتها :
اللـــي بَــســـرَح لَــمَّا بَــبقَيَ مِـــكَـلِّــمَاه
اللــــي قـلبي لـإيـده رُحـت مِــسَــلِّــمَاه
واللـــي لــو تَـاه مِـنِّي حَتي بِين أُلـوف
بِـــــ الـبـرَاءَة اللي فــ سَلامُه مِـعَـلِّــمَاه
للاستماع للعمل " شخص ما " على القناة الرسمية للفنان محمد شاكر " اليوتيوب " وعلى كافة الإذاعات العربية والخليجية وكافة المنصات والمتاجر الإلكترونية .
كانت هذه تفاصيل خبر شخص ما احدث اعمال الفنان محمد شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.