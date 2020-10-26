يوتيوب يصفع صاحب أغنية “بنت الجيران” للمرة الثالثة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يحظى مغني “المهرجانات” المصري حسن شاكوش بنجاح واسع بسبب أغنياته التي تحقق نسب مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب “، لا سيما أغنية “بنت الجيران” التي أطلقت شاكوش وزميله عمر كمال إلى عالم النجومية.

ومع إطلاق شاكوش لأغنيته الجديدة “بسكوتاية مقرمشة” حذف “يوتيوب” الأغنية بعدما تقدم المخرج مصطفي عامر بشكوي بشأن انتهاك حقوق الملكية.

وأكد مخرج الكليب مصطفى عامر، أن “فكرة كليب شاكوش مسروقة من كليب “راسمك في خيالي” الذي أخرجه لحماقي”، مؤكدا أنه “تقدم بشكوى لموقع “يوتيوب” الذي اتخذ كل الإجراءات القانونية، التي انتهت بحذف كليب أغنية شاكوش، بعد فشل المحاولات الودية مع الشركة للإبقاء عليه”، وذلك حسب وسائل إعلام مصرية.

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ووجه عامر انتقادات عنيفة إلى شاكوش ومطربي المهرجانات عبر صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك” قائلا: “هذا أكبر دليل على أن ما يقدمونه بعيد تماما عن الفن لأنهم فقراء فن، وليس لديهم ما يقدمونه، ودائماً يعتمدون على سرقة مجهود الفنانين الحقيقيين”.

جدير بالذكر أنه “لم تكن هذه هي المرة الأولي التي يحذف يوتيوب مهرجان لحسن شاكوش، وسبق وحذفت أغنيتان هم بنت الجيران وعود البطل، بسبب حقوق الملكية واستخدام لحن لاغنيات أخرى، قبل أن تتم إعادة بثها مجددا.

ونشبت بين حسن شاكوش ونقيب الموسيقيين النجم هاني شاكر أزمة كبيرة بعد انتقاد الأخير لشاكوش على أغنياته التي اعتبرها شاكر دون المستوى منتقدا الكلمات التي تحمل قيما لا تليق بالمجتمع المصري.