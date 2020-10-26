فن ومشاهير

تراند اليوم : البرنس يدعم عباقرة مصر في الجونة بهذة الكلمات – صورة

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اميرة محمد 0 تبليغ

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حرص الفنان أحمد حلمي، على توجيه الشكر لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، لتكريمه مهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف.

ونشر حلمي، صورة له عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق : “مصر فيها حاجات حلوة .. أنسي أبوسيف حاجة منهم.. مبروك التكريم يا أستاذ أنسي.. وشكرًا مهرجان الجونة السينمائي لتكريم عباقرة مصر من الفنانين” .

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح جائزة الإنجاز الإبداعي لمهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، الذي أهدى الجائزة والتكريم للمخرج شادي عبد السلام.

البرنس يدعم عباقرة مصر في الجونة بهذة الكلمات - صورة

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