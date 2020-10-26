تراند اليوم : هزت وسط سالكة .. جوهرة بترقص علي صوت شاكوش – إتفرج

شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة ، جمهورها ومتابعتها مقطع فيديو جديدا لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو مع حسن شاكوش وهما يتمايلون علي أنغام أغنيتة الجديدة “سالكة” نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية “سالكة” بمشاركة مغني الراب ويجز عبر قناته الخاصة بـ”يوتيوب”

وجاءت الأغنية من كلمات وجيز ومحمد مجدي ومن ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والفيديو كليب من إخراج شمس الصواف.

وشاركت جوهرة في فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.