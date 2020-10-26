تراند اليوم : متابعة تقصف جبهة دنيا ماهر : روحي إنضفي – شاهد

ردت الفنانة دنيا ماهر على انتقادات الجمهور لإطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته مساء الجمعة الماضية.

نشرت دنيا صورا من إطلالاتها في المهرجان عبر حسابها على Instagram، لتتلقى العديد من التعليقات بين مدح وذم، وكتبت لها إحداهن: “بحبك جدا وأنتي ممثلة فعلا وبتعرفي تمثلي كويس جدا بس ليه مش بتروحي لميكب ارتيست وهيردريسر كويس؟ معلش أنتي نجمة لازم تهتمي أكتر من كده”، لترد دنيا كاتبة: “معلش حبيبتي كل واحد حر”.

أيضا انتقدات متابعة ظهور فريق عمل مسلسل “بـ 100 وش” سويا في المهرجان، كاتبة: “محسسني إنكوا عملتوا رأفت الهجان.. مش كده”، لترد دنيا: “حبيبتي أنفولو وخلاص متضايقيش روحك”.

يشار إلى أن دنيا ماهر، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “بـ 100 وش”.

مسلسل “بـ 100 وش” من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام درويش وشريف دسوقي وعلا رشدي ودنيا ماهر ومحمد عبد العظيم وزينب غريب وسلوي خطاب وحنان يوسف ولؤي عمران ومن إنتاج العدل جروب.

Advertisements