شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد بطل فيلم "تحت تهديد السلاح" بعد انسحاب هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، أنه تم التعاقد مع الفنان حسن الرداد ليكون بطل فيلم "تحت تهديد السلاح" بعد انسحاب الفنان هانى سلامة لأسباب غير واضحة، لافتاً إلى أنه سيتم التعاقد مع أبطال جدد خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير، كما يواصل مخرج العمل ماندو العمل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

وكانت آخر أعمال حسن الراداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

يذكر أن هانى سلامة غائب عن السينما منذ 9 سنوات كاملة، حيث قدم آخر أفلامه "واحد صحيح" عام 2011، من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادى الباجورى، وشارك فى بطولته رانيا يوسف وعمرو يوسف وبسمة، ليستمر هذا الغياب بعد انسحابه من "تحت تهديد السلاح" الذى كان مقرر أن يعود به إلى السينما.