شكرا لقرائتكم خبر عن هبة حسن تكشف عن شخصيتها فى مسلسل "جمال الحريم" مع خالد سليم ونور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الشابة هبة حسن عن ملامح من شخصيتها فى المسلسل الجديد "جمال الحريم" للفنان خالد سليم، ونور اللبنانية، حيث تؤدى شخصية "علا" متزوجة من الفنان أمير شاهين، وهى مثال للسيدة المصرية الجدعة والأصلية التى تقف بجوار زوجها فى أزماته، مشيرة إلى أن ترشحها للدور جاء من مخرجة المسلسل منال الصيفى.



هبة حسن والمخرجة نوال الصيفى

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، بطولة خالد سليم، نور اللبنانية، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.



هبة حسن

وتجسد بطلة العمل نور اللبنانية دور "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث .

وتواصل المخرجة منال الصيفى تصوير مشاهد مسلسل "جمال الحريم"، الذى انطلق خلال الأسابيع الماضية، وجمعت المشاهد الأولى بين الفنانة نور وخالد سليم.





ويقوم النجم خالد سليم، فى المسلسل بدور "يوسف" الثرى الذى يمتلك مجموعة شركات وتربطه علاقة حب قوية بينه وبين الفنانة نور اللبنانية، التى تعمل مذيعة خلال الأحداث وتدعى "فريدة"، وتكشف الحلقات الكثير من المواقف بينهما، وتدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة.