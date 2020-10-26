شكرا لقرائتكم خبر عن ويلو سميث تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها بمدينة نيويورك الأمريكية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت الفنانة الشابة ويلو سميث، ابنة نجم هوليوود ويل سميث، فى إطلالة جديدة لها خلال تجولها في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث واعدت صديقا لها بتناول الغداء، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت ويلو سميث البالغة من العمر 19 عامًا، ملابس غير رسمية أنيقة، كما حملت حقيبة سوداء ملفوفة على جسمها، وأكملت مظهرها بأساور ملونة، فيما تركت بشرتها تتألق بمظهرها طبيعي.

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الفنانة ويلو سميث

والتزمت ويلو سميث بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد، حيث ارتدت كمامة ذات ألوان زاهية لحماية نفسها والآخرين من عدوى الإصابة بـ"كوفيد 19".

وتأتي هذه النزهة بعد أن كشفت والدتها جادا بينكيت يوم الثلاثاء في برنامج Red Table Talk الذي أطلقته والدتها على " Facebook Watch "، أنها شعرت هي وشقيقها "Jaden " بأنها منبوذة من قبل المجتمع بسبب تحديهما لمعايير النوع الاجتماعي.



ويلو سميث

واشتهرت ابنة الممثل العالمي السنوات الماضية في عالم الموسيقى والغناء، بعد أن ذاع صيتها بأغنيتها الأولى Whip My Hair، التى أصدرتها عام 2010 وهي في سن الطفولة وحققت نجاحا كبيراً بها.