شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى لـ أحمد حجازى بعد انضمامه لأتحاد جدة: ولعها وافترس الكل مع النمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى، اللاعب أحمد حجازى، بعد انضمامه رسميا إلى صفوف اتحاد جدة السعودى، قادما من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، مساء اليوم الأحد، قائلا عبر حسابه على توتير:"هلا والله بالنمر الجديد.. حجازى اتحادى.. ولعها وافترس الكل مع النمور".

وأعلن اتحاد جدة السعودى، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المدافع المصرى أحمد حجازى، قادما من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، قبل ساعات قليلة، من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية فى السعودية، مساء اليوم.

Advertisements

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن عقد أحمد حجازى مع الاتحاد، إعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائى لمدة موسمين.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، كشفت عن قيمة الصفقة المنتظرة، التى سوف يرحل من خلالها المدافع المصرى أحمد حجازى، لاعب فريق وست بروميتش ألبيون، إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودى، خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية فى السعودية مساء اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن اتحاد جدة قدم عرضا لفريق وست بروميتش ألبيون، بقيمة 4 ملايين إسترليني، للحصول على خدمات أحمد حجازى، وهو العرض الذى وافق عليه النادى الإنجليزى، خاصة وأنه يرضى طموحات إدارة النادى، للتخلى عن المدافع المصرى.