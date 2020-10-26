شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تستعيد ذكريات بدايتها بلقاء مع الراحلين ثابت البطل ومحمود ياسين والجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة التونسية لطيفة ذكريات بداية مشوارها الفنى، بنشر مقطع نادر من برنامج "دورى النجوم" الذى كان يعرض على شاشة التليفزيون المصرى، خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضى، وكان معها خلال الحلقة الفنانان الراحلان محمود ياسين ومحمود الجندى، والكابتن الراحل ثابت البطل، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، الذين شاركوها غناء أغنية "الورد جميل" لكوكب الشرق أم كلثوم. Advertisements وعلقت لطيفة على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على تويتر: "أحلى أيام وأحلى بدايات مع أجمل نجوم فى الدنيا، أيام ماتتعوضش.. رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين والفنان الكبير محمود الجندى".

يذكر أن المطربة التونسية لطيفة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات ياسين الحمزاوى، ألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسى، وجيتار إيهاب ليمام. كما نشرت لطيفة فيديو من برومو أغنيتها الجديدة لتسأل الجمهور عن انطباعهم عليها، وكتبت كذلك كلمات من الأغنية، "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب، مستنية اعرف رأيكم في أغنية "خلينى" وفرجونى فيديوهاتكم وانتوا بتغنوها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تستعيد ذكريات بدايتها بلقاء مع الراحلين ثابت البطل ومحمود ياسين والجندى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.