اتهام ميجان ماركل بسرقة اقتباس من فيلم وثائقي على نتفليكس

رنا صلاح الدين - اتُهمت دوقة ساسكس بنسخ أفكار من فيلم وثائقي على شبكة نتفليكس بعنوان "المعضلة الاجتماعية".

في معرض حديثها في القمة الافتراضية للجيل القادم من أقوى النساء في Fortune. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قارنت ميجان بين وسائل التواصل الاجتماعي وإدمان المخدرات من خلال الإشارة إلى أن مصطلح "المستخدمين" يستخدم لكليهما.

وقالت الدوقة عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال القمة: "لدي الكثير من المخاوف للأشخاص الذين أصبحوا مهووسين بها". "وهو جزء كبير من ثقافتنا اليومية لكثير من الناس لدرجة أنه إدمان، مثل كثيرين آخرين".

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وتابعت قائلة: "هناك القليل جدًا من الأشياء في هذا العالم حيث يُطلق على الشخص الذي يتعامل معها اسم"مستخدم". واضافت "يُطلق على مدمني المخدرات مستخدمين ويطلق على الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين أيضا".

كانت صحيفتي ذا صن و ديلي ميل، من بين الصحف الأولى التي ربطت بين كلمات ماركل وهذا الاقتباس في الفيلم الوثائقي لـ نتفليكس

الجدير بالذكر أن ميجان وزوجها الأمير هاري كانا قد تعرضا للنقد لسبب أو لآخر منذ حفل زفافهما الملكي. وكان تركيز وسائل الإعلام المتزايد مع الثنائي كأحد الأسباب التي دفعت الزوجين إلى التنحي عن أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة والاستقرار في الولايات المتحدة.