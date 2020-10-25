جيجي حديد بقوامها بعد الولادة.. شاهد

رنا صلاح الدين - تتباهى جيجي حديد بخصرها النحيف بعد الولادة حيث فتنت المعجبين باطلالة مبهرة

أذهلت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد أكثر من 60 مليون متابع بصور مبهرة حيث تباهت بجسدها الرائع بعد الولادة في أحدث منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي وأبلغت معجبيها أيضًا أنها قامت بالتصويت بجانب مولودتها".

بالانتقال إلى انستجرام، نشرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عامًا سلسلة من صور السيلفي وكتبت: "لقد صوتت بالانتخابات الأسبوع الماضي مع ابنتي، لأمريكا أريدها أن تراها؛ مع الأمل في دولة موحدة ومتعاطفة وقائد عطوف. "

كما حثت معجبيها على التصويت في الانتخابات المقبلة، قائلة: "لديك أسبوع ونصف إذا كنت ستصوت مبكرًا فأنا فخورة بك". وقالت جيجي، التي رحبت بابنتها الأولى من صديقها النجم زين مالك في سبتمبر، "إذا كنت ستذهب إلى الاستطلاعات في 3 نوفمبر، فأنا فخورة بك. مهما كانت خطتك، أنا فخورة بك"