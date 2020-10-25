أفضل 6 أفلام للأبطال الخارقين على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك أفلام الأبطال الخارقين شعبية كبيرة ربما بسبب حبنا لفكرة البطل القادر على إنقاذنا من مشاكلنا اليومية وتوفير مخرج من أي أزمة.

وتعتبر الفترة الحالية في تاريخ هوليوود فترة ذهبية فيما يخص أفلام الأبطال الخارقين، إذ تمثل أفلام مارفل و"دي سي" ملاذًا لعشاق هذه النوعية من الأفلام، وما أكثرها.

وتفتخر نتفليكس باحتوائها على كم ضخم من أعمال الأبطال الخارقين، إلا أن أغلبها مسلسلات درامية مثل: ذا فلاش وجوثام وسوبر جيرل، ولكن ذلك لا يعني تجاهلها عشاق الأفلام.

موقع "من هيلث" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز أفلام الأبطال الخارقين التي تعرض على نتفليكس حاليًا.



1- Scott Pilgrim vs. The World (سكوت بيلجرام يواجه العالم)





فيلم كوميدي رومانسي من إخراج إدجار رايت وبطولة مايكل سيرا وكريس إيفانز.

يتناول الفيلم مغامرة الشاب سكوت للتغلب على الأحباء الـ7 السابقين للفتاة التي وقع في غرامها، لتبادله الحب.



2- Superman Returns (عودة سوبرمان)





فيلم أكشن من بطولة براندون روث وكيفن سبيسي وإخراج براين سينجر.

ويتناول الفيلم عودة البطل الخارق سوبرمان إلى الأرض، بعد قضائه 5 أعوام في الفضاء يستكشف كوكبه الأم كريبتون؛ ليجد أن أمورًا كثيرة تغيرت في غيابه، وعليه من جديد أن يثبت أهميته لكوكب الأرض.



3- Project Power (بروجيكت باور)





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فيلم أكشن وخيال علمي، من بطولة جوزيف جوردون ليفيت وجيمي فوكس.

يتناول الفيلم المشروع الغامض الذي يعتمد على تناول حبة معينة تحول مالكها إلى بطل خارق، حيث يتتبع الفيلم رحلة رجل يسعى لمنع وقوع الحبة في يد الأشرار.



4- Spider-Man: Into the Spider-verse (سبايدرمان: إنتو ذا سبايدرمان فيرس)





فيلم أنيميشن من بطولة شاميك موور وهيلي ستاينفيلد.

يتناول الفيلم رحلة طالب في المرحلة الثانوية يلدغه عنكبوت مشع، ليتحول إلى بطل خارق، غير مدرك أنه ليس الوحيد الذي يمتلك هذه القوى الخارقة.



5- The Old Guard (الحارس القديم)





فيلم خيال علمي أكشن، من بطولة تشارليز ثيرون.

يتناول الفيلم رحلة مجموعة من الأبطال الخارقين الخالدين لإخفاء سرهم من منظمة تخطط لاستغلال قواهم في خدمة مصلحتها الخاصة.



6- At First Light (آت فيرست لايت)

فيلم خيال علمي من بطولة تيودور بليرين وسعيد التغماوي.

يتناول الفيلم حياة المراهقة "أليكس"، التي تستيقظ في المستشفى بعد حادثة أليمة لتكتشف امتلاكها قوى خارقة، منحتها إياه الكائنات الفضائية.



