شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "بالبنط العريض" تتخطى 230 مليون مشاهدة في أقل من 70 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "بالبنط العريض" الذى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ أقل من 70 يوم حاجز 230 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وتعد من أكثر الأغانى التي حققت نسب مشاهدة في الفترة الأخيرة، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .

كان حسين الجسمى قد أعرب عن سعادته بإحياء الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فى حفل أقيم بمدينة الجلالة بالعين السخنة مؤخرا، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال عبر حسابه على تويتر، "احتفلنا مع أحبابنا المصريين بكل حب وفرح وغنّينا سويّاً فى عشق مصر وانتصارات أكتوبر العظيمة.. وتبادلنا المحبة كعادتنا أنا وحبيبتى مصر".

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وبدأ النجم حسين الجسمى فقرته الغنائية ضمن فعاليات الحفل الغنائى بأغنية "بتعدى فى حته"، كما غنى بعدها مجموعة من أفضل أغانيه من أما براوة لـ وطالت المسافات، ثم أكد فى كلمته أن شعب الإمارات ومصر شعب واحد وعيد النصر عيد لكل الوطن العربى، مؤكدا أن مصر دوماً ما تبني وجميلة ومتجددة باستمرار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وسبق المطرب حسين الجسمى، المغنى محمود العسيلى حيث أشعل الحفل بعدة أغانى له ختمها بأغنية "انا ابن مصر"، كما شارك قبله النجم مصطفى حجاج، ضمن فعاليات الفقرة الثالثة من الحفل الغنائى الذى اقيم الأسبوع الماضى بمدينة الجلالة بالعين السخنة، حيث بدأ الغناء بأغنية "يا بتاع النعناع".