شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: كنت هشيل كلمة الشخلعة من أغنية الشرع محللى أربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حمادة هلال،إن أغنية "الشرع محللى أربعة"، تحمل رسالة إيجابية وليست سلبية كما يعتقد البعض، مشدداً، على أنه يعمل دائماً على حماية سمعته وحريص كل الحرص على احترام محبيه ومن يستمع له.

وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، قائلاً:" أنا منذ سنوات عارف أحافظ على سمعتى وجمهورى وبيتى ومش بحب أزعل أى حد يحبنى".

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وأكد "هلال"، أن فريق السوشيال ميديا الخاص به نشر "برومو"، الأغنية التى كان ينوى حذف كلمة "الشخلعة" منها، وتابع:" كنت هعدل كلمة الشخلعة وأنا بعد يوم من نشر البرومو بيوم واحد أنا شلته".