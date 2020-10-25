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شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد وسامر المصرى: بنحب الخليج 365 ومن متابعيه ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجما الفن السورى والعربى سامر المصرى وجومانا مراد فى مقطع فيديو عن حبهما لـ"الخليج 365"، وأنهما من متابعيه، ووجّها التحية لكل قرائه. والتقى النجمان أثناء إقامتهما بالجونة، وكان ”الخليج 365” شاهدا على هذا اللقاء الحار الذى جاء بعد غياب طويل، حيث إنهما لم يتقابلا منذ فترة طويلة، وهما من النجوم المشاركين فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى.
يذكر أن سامر وجومانا شاركا فى مسلسل "باب الحارة"، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربى.
من ناحية أخرى، قالت الفنانة جومانا مراد، فى تصريحات لها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائى، إنها سعيدة بالمشاركة للمرة الأولى فى مهرجان الجونة، موجهة الشكر للقائمين على المهرجان، مشيرة إلى أن الأجواء أكثر من رائعة، والتنظيم على أعلى مستوى، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، أن مهرجان الجونة مهرجان عالمى وملتقى لجميع الفنانين.
وعند سؤالها عن الأغنية التى تمثل حياتها، قالت جومانا مراد: "أغنيتى المفضلة تمثل حياتى هى (لقيت الطبطبة)".
ومن جانبه أعرب النجم السورى سامر المصرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن سعادته بمشاركته للمرة الأولى فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة.
وأشار إلى أنه كان يسمع عن هذا المهرجان، وأن سيرته طيبة، لذلك كانت لديه رغبة فى المشاركة، وحينما شارك فيه هذا العام تأكد من هذه السمعة بنفسه، وزادت سعادته بلقاء أصدقائه النجوم المصريين الذين تربطه بهم علاقة صداقة وطيدة.
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