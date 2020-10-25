السقا وهانى رمزى وسامر المصرى يغنون "كيفك أنت" على هامش مهرجان الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان السورى سامر المصرى، والذى يشارك في مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مقطع فيديو وهو يغنى "كيفك أنت" للنجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، برفقة النجمين أحمد السقا وهانى رمزى، حيث بدا الثلاثة فى انسجام، وهم يؤدون الأغنية. يذكر أن السقا يستعد لفيلم جديد يشاركه البطولة النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وتتولى إخراجه ساندرا نشأت، والتى سبق وقدمت النجمين أحمد عز وأحمد السقا فى فيلم "المصلحة"، فضلا عن توليها إخراج عدة أفلام للنجم كريم عبد العزيز منها "حرامية فى كى جى 2"و"حرامية فى تايلاند". Advertisements

السقا وهانى رمزي وسامر المصرى ويقدم السقا في السباق الرمضانى المقبل، مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة، حيث يبدآن التصوير نهاية شهر نوفمبر المقبل فى الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل محمد سامى، ويعقد جلسات تحضيرية خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات النهائية والوقوف على التفاصيل النهائية لشخصيات المسلسل والعمل من إنتاج شركة سينرجى ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

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