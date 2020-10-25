شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى كلوم تحتفل بعيد الهالوين بمشاهد مرعبة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة العالمية هايدي كلوم الأنظار بإطلالتها المرعبة التي خصصتها بمناسبة الهالوين، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة مخيفة اليوم الأحد.

ووضعت هايدي كلوم عددا قليلا من المؤثرات المخيفة، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه على طريقة "السلفي" وتنظر إلى الكاميرا، فيما يزحف عنكبوت آلى أسود على إحدى عينها قبل عيد الهالوين.

عارضة الأزياء البالغة من العمر 47 عامًا علقت على الفيديو المرعب قائلة: "6 أيام أخرى" واستخدام إيموجي "عنكبوت" مع اللقطات التي نهالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

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وفي مقطع فيديو آخر، جلست هايدي على سريرها وهي تتباهى بفلتر هيكلي أبيض وأسود، معلقة: "قريباًdisneyvillians " في إشارة إلى تعاون عملي محتمل.

وفي وقت سابق، ظهرت هايدي كلوم في زي تنكري عبارة عن جسم بشرى فى حفلة الهالوين لعام 2011، وقامت بإتقانه من خلال المكياج، بما في ذلك غطاء الجمجمة والأسنان الفاسدة.



النجمة هايدي كلوم



هايدي كلوم تحتفل بعيد الهالوين