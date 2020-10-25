شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بدائرته بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح النجم ياسر جلال أنه حرص على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، والتى أقيمت أمس واليوم، في عدد كبير من المحافظات، حيث أكد أنه يحرص دائما على التواجد في الاستحقاقات، مثل الانتخابات المختلفة أو الاستفتاءات، مشيرا لـ"الخليج 365" إلى أن هذا الأمر هو واحد من الأدوار المهمة للفنانين والنجوم.



ياسر جلال يدلى بصوته فى الانتخابات

وشهدت مصر أمس واليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في محافظات، الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

يذكر أن النجم ياسر جلال هنأ منذ عدة أسابيع صديقه الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاه، مؤكدا أنه ليس نجما فنيا فقط، بل إنه إنسان محترم وجميل، حيث قال جلال، فى مقطع فيديو نشرته الروائية إنجى علاء، زوجة الشريف، عبر حسابها على تويتر: "كل سنة وأنت طيب يا يوسف وعقبال 100 سنة، يوسف مش بس نجم كبير لكنه إنسان جميل ومحترم وأنا أحد معجبينه.. يارب تحقق السنة دى كل أحلامك وتعمل لنا عمل عظيم زى ما عملت، ومن قلبى بتمنى لك كل توفيق.. كل سنة وأنت طيب".