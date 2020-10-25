شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يدعم جو بايدن ويصفه بـ"رئيس جميع الأمريكيين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النجم العالمي براد بيت المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بأنه "رئيس جميع الأمريكيين"، وذلك خلال مشاركته في إعلان الحملة الذى تم بثه عبر لعبة World Series Game 4 ليلة السبت.

وأكد نجم هوليوود براد بيت دعمه للمرشح جو بايدن خلال إعلان يصور الديمقراطي بأنه يمتلك قوة موحدة تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم بث الجزء الذي تبلغ مدته 60 ثانية، بعنوان "Make Life Better" ، ليلة السبت، خلال المباراة الرابعة لسلسلة MLB World Series .

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وفي لقطات فيديو مؤثرة للمرشح جو بايدن وهو يحيي الناخبين من جميع الأعمار بالعناق والمصافحة والأقنعة قبل وبعد تفشي الوباء، قال النجم العالمي: "أمريكا مكان للجميع.. أولئك الذين اختاروا هذا البلد، أولئك الذين قاتلوا من أجله، بعض الجمهوريين، وبعض الديمقراطيين، ومعظمهم في مكان ما بينهما."



براد بيت

ومضى براد بيت قائلا: "إن جميع الأمريكيين يبحثون عن الشيء نفسه، شخص يفهم آمالهم وأحلامهم وآلامهم... للاستماع لجميع الناس والاستيقاظ كل يوم والعمل على تحسين الحياة للعائلات".

وانتهى الفيديو بمقطع لبايدن وزوجته جيل وهما يسيران على خشبة المسرح بينما يظهر شعار "بايدن هاريس" على الشاشة ويقول المرشح: "أوافق على هذه الرسالة"، بينما لم يظهر بيت في الفيديو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



بايدن وزوجته