"أبطال الجمهورية".. محمد عبد الرحمن يروج لـ"الخطة العايمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روج الفنان محمد عبد الرحمن لفيلم "الخطة العايمة"، الذي يعرض حاليًا بدور السينما المصرية. نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل، الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق على الصور: "أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، الخطة العايمة بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي". فيلم "الخطة العايمة"، يشارك في بطولته على ربيع وغادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، ومن إخراج معتز التوني.

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