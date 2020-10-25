من إخراج نجله.. بيومي فؤاد في كواليس فيلم "نصف ساعة قبل العرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن صور من فيلمه الجديد "نصف ساعة قبل العرض" الذي يتولى إخراجه نجله محمد بيومي.

ونشر بيومي، صورا له من كواليس الفيلم، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صور غير ملونة من فيلمي القصير الأخير نصف ساعة قبل العرض، إخراج ابني محمد بيومي".

يذكر أن بيومي فؤاد ينتظر طرح فيلم "تسليم أهالي" الذي تدور أحداثه حول مطاردة الفنانة لوسي لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـهشام ماجد الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا سمير غانم، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا.

يخوض بطولة الفيلم دنيا سمير غانم وهشام ماجد ولوسي وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز ومحمد أوتاكا، وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.