"روح أليفة" يصل إلى النهائيات في مهرجان eastern europe film festival برومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان eastern europe film festival عن اختيار فيلم "روح أليفة" للمرحلة النهائية من التصفيات بالمهرجان الذي يقام في رومانيا.

فيلم روح اليفة فاز بجائزة أفضل فيلم قصير "خاص بالحيوانات" ضمن مهرجان Golden Bridge İstanbul Short Film Festival بتركيا، كما وصل إلى التصفيات النصف نهائية بمهرجان جوائز الفيلم السويدي، كما تم اختياره أيضًا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مونتريال ومهرجان الأناضول الدولي ومهرجان First-Time Filmmaker الذي يقام في لندن.

يدور الفيلم حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة، يذكر أن أحداث الفيلم تم تصويرها في يوم واحد، بطولة الفنانة الشابة نسمة نور الدين، إخراج ومونتاج محمد سرحان، كتابة وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين، تصوير كريم دياب، وقامت برسم البوستر الخاص بالفيلم الفنانة سما عبدالرحمن.