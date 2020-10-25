جميلة عوض تتحدث عن مرض البهاق في "لازم أعيش" ضمن حكايات "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت قناة dmc عرض حلقات حكاية "لازم أعيش" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يناقش العديد من قضايا المرأة.

وتطرح حكاية "لازم أعيش" مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه.

سلسلة "إلا أنا" قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكره الكاتب يسري الفخراني، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وأبطال، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المُطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، وتم عرض 5 حكايات، هي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش.