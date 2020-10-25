صور| نجوم ونجمات الفن يشاهدون الفيلم الفلسطيني "200 متر" بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد:
استقبلت قاعة البلازا، الفيلم الفلسطيني "200 متر"، والذي ينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.
وشهد العرض حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم "خالد النبوي، جمال سليمان، آسر ياسين، إلهام شاهين، بسمة، ليلى علوي، تامر حبيب، تارا عماد، سلمى أبوضيف، هدى المفتي".
كما تواجد لمشاهدة الفيلم "انتشال التميمي، روجينا وأشرف زكي، شريف رمزي، لبلبة، محيي إسماعيل، هالة خليل، صبري فواز، رانيا يوسف، أحمد داوود وعلا رشدي، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، محمد حفظي، إنجي المقدم، بسنت شوقي".
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